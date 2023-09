Suspeito de importunação sexual, ameaça e violência psicológica é detido em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Venda Nova do Imigrante, com o apoio da 11ª Delegacia Regional do município, prendeu, nessa terça-feira (19), um homem de 40 anos, no Centro da cidade de Venda Nova do Imigrante. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Venda Nova do Imigrante, delegada Lorena Robaldo, informou que o homem é investigado pela prática dos crimes de importunação sexual, além de ter ameaçado e praticado violência psicológica contra uma vítima.

Ela procurou a Deam de Venda Nova do Imigrante no mês de agosto, após a ocorrência dos diversos fatos, e solicitou medida protetiva. A delegada Lorena Robaldo representou pela prisão preventiva do investigado, que foi concedida pelo juízo local e as diligências foram realizadas imediatamente.

O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça. Os inquéritos serão encaminhados à Justiça nos próximos dias.

