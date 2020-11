Suspeito de homicídio qualificado no Rio Grande do Sul é extraditado pela Argentina

Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 17/11, a oitava fase da Operação RODA GIGANTE, para combater o compartilhamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil na internet.

As investigações tiveram início há um mês e identificaram compartilhamento de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil entre dois usuários de rede social, um brasileiro e outro estrangeiro. Por meio de cooperação policial internacional, o estrangeiro foi identificado.

A Polícia Federal representou por um mandado de busca e apreensão, expedido pela 35ª Vara Federal de Belo Horizonte e cumprido na residência do brasileiro nesta Capital. Durante o cumprimento, foram encontrados arquivos com esse tipo de conteúdo armazenados, configurando o crime previsto pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e ensejando prisão em flagrante. Foram apreendidos equipamentos e mídias computacionais.

O preso poderá cumprir até seis anos de reclusão, se condenado.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando.

