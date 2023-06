Suspeito de homicídio é detido durante escala operacional em São Mateus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, no último sábado (03), um homem de 42 anos, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por homicídio. A prisão ocorreu quando a equipe encerrava a Escala Operacional (Iseo), na Rodovia ES-381, na altura do bairro Santa Tereza, em São Mateus.

A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, além de policiais penais da Secretaria da Justiça (Sejus).

A equipe voltava de diligências pela cidade de São Mateus e na Rodovia ES- 381, na altura do bairro Santa Tereza, se deparou com o suspeito, em via pública. Já era de conhecimento da equipe que, em desfavor dele, havia um mandado de prisão pela prática de homicídio qualificado.

O suspeito foi abordado e, na busca pessoal, os policiais não encontraram nada de ilícito. Após dar ciência do mandado de prisão em desfavor dele, o indivíduo foi conduzido para o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus para serem adotadas as medidas cabíveis.

O investigado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Olga Samara Gomes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES