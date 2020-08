Suspeito de homicídio qualificado é preso no limite dos municípios de Afonso Cláudio e Santa Maria de Jetibá

.

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Militar em continuidade à operação desencadeada na última quinta-feira (13), deteve o foragido da justiça com mandado de prisão pela prática de homicídio que havia trocado tiros com os policiais militares naquela ocasião, em decorrência da “Operação Sentinela”, no Município de Brejetuba.

A Polícia Militar obteve a informação onde poderia estar o fugitivo e foi até o local, nesta manhã, na zona urbana de Brejetuba. Os policiais militares cercaram a casa e anunciaram a presença, momento em que o indivíduo tentou fugir pelo telhado, porém, foi alcançado pelos policiais, e o detiveram com a sua esposa e a dona da residência.

Os policiais militares foram até o local do cumprimento do mandado de busca e apreensão da quinta-feira passada para conferirem se havia mais algum material e conseguiram encontrar mais duas armas, sendo uma de fabricação caseira calibre 12 e a outra um garruchão calibre. 38.

A Operação contou com a atuação dos policiais militares do Setor de Inteligência do 14º Batalhão, das equipes da Força Tática e dos militares de serviço no município de Brejetuba.

Os materiais ilícitos e 3 pessoas foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

