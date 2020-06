Suspeito de homicídio é preso poucas horas após crime em Cachoeiro de Itapemirim

.

A equipe da Delegacia de Plantão da 7ª Regional (DR) de Cachoeiro de Itapemirim prendeu, nesse sábado (06), um jovem de 24 anos suspeito de um homicídio cometido na madrugada do mesmo dia. O suspeito foi identificado poucas horas após o crime em via pública do bairro Monte Líbano, no município.

“No momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva pela equipe de plantão, o suspeito confessou a autoria do crime e afirmou ter utilizado um revólver calibre .38 para efetuar três disparos contra a vítima. No entanto, a arma ainda não foi localizada”, informou o responsável pela ação, delegado Caetano Netto.

Segundo o delegado, o detido resistiu no momento da prisão e desferiu chutes contra a viatura policial, danificando o automóvel. “Por essa razão, além de responder por homicídio, o suspeito foi autuado em flagrante por resistência e dano ao patrimônio público”, acrescentou.

O jovem de 24 anos foi ouvido e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

Sobre o homicídio

O crime ocorreu por volta das três horas da manhã, no bairro Monte Líbano, vitimando um jovem de 27 anos, dentro de sua residência. De acordo com o delegado, as informações das testemunhas e de familiares da vítima apontam que o crime foi motivado por um desentendimento entre a vítima e o autor.

