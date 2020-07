Suspeito de homicídio é preso por policiais civis em Piúma

.

Uma operação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, com o apoio de policiais civis de Alfredo Chaves e Anchieta, prendeu, nessa segunda-feira (20), um homem de 31 anos, suspeito de homicídio. O crime aconteceu no último dia 14, em uma praça do bairro Lago Azul, no município. O mandado de prisão temporária foi cumprido na residência do detido, no mesmo bairro do crime.

“A vítima era um homem de 43 anos, que foi morto com disparos de arma de fogo em uma via pública. A motivação do crime ainda está sendo investigada. O nosso trabalho de investigação, somado às denúncias anônimas, permitiu que descobríssemos a localização do suspeito”, informou a responsável pelo caso, delegada Rosane Cysneiros.

Ainda segundo a delegada, o suspeito tem outras passagens pela polícia. “Ele já foi detido por furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”, afirmou Rosane Cysneiros.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, e permanece à disposição da Justiça.



