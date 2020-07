Suspeito de homicídio do tio é preso por policiais civis em Linhares

A equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares, em uma operação integrada com a Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal prendeu, em flagrante, nessa segunda-feira (06), um homem de 24 anos suspeito de assassinar o próprio tio em 2017. A prisão ocorreu na região de Chapadão do XV, em Linhares.





Segundo o responsável pela operação, delegado Fabrício Lucindo, os policiais estavam em diligências quando viram o suspeito dentro de uma residência. “Eles cercaram a casa e, no momento da abordagem, o suspeito dispensou uma arma e tentou se esconder debaixo da cama. A arma foi apreendida e ele encaminhado para a delegacia onde foi constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto pelo homicídio do tio assassinado com nove facadas devido a uma desavença familiar”, afirmou.





Além do mandado, o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.





Outra prisão





Ainda na manhã dessa segunda-feira (06), policiais civis da Deic de Linhares, com o apoio da DP de Rio Bananal, prenderam um homem de 29 anos, suspeito de violência doméstica. A prisão ocorreu no bairro Interlagos, em Linhares.





“O suspeito estaria ameaçando a ex-companheira e ela solicitou uma medida protetiva. Diante disso, um mandado de prisão preventiva foi solicitado à Justiça pela prática de crime vinculado a Lei Maria da Penha. Os policiais civis iniciaram as diligências e cumpriram o mandado que estava em aberto”, disse o responsável pelo caso, delegado Fabrício Lucindo.





Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.





