Suspeito de furtos em lojas de Guarapari é detido, materiais são recuperados e drogas são apreendidas

Na noite desta segunda-feira (29), uma equipe de policiais prosseguiu ao bairro Itapebussu para averiguar denúncias de ilícitos. No local indicado os militares avistaram uma bicicleta dentro da garagem da residência com as características compatíveis com uma que havia sido furtada no bairro Muquiçaba no mesmo dia pela manhã.

Em contato com a proprietária do imóvel, informou que a bicicleta seria do seu inquilino e fazendo contato o adolescente que morava no local, foi informado que teria pego o veículo “na pista”, não sabendo informar o proprietário.

Na residência que moram somente dois menores, foram encontrados ainda 28 pedras de crack, R$ 90,00 em espécie, cinco celulares e um simulacro de pistola. A bicicleta furtada foi reconhecida pela proprietária.

Na madrugada de segunda para terça (30), policiais em patrulhamento avistaram dois indivíduos em atitude suspeitas andando pela região do bairro Centro. Um deles empreendeu fuga e o outro foi abordado e encontrado na sua cintura uma faca. O suspeito foi reconhecido pelas imagens do furto ocorrido em uma loja da região na madrugada do último sábado (27) e confessou sua participação. Ele portava vários produtos de furto de residências locais como: cordões prateados e dourados, uma mochila contendo várias peças de roupas, uma caixa de som, relógios e um fone de ouvido; informando ainda que o chinelo que usava teria sido furtado em outra loja do comércio local na quinta passada (25).

Todos os materiais recuperados, o detido e os menores foram apreendidos e entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

