Suspeito de furtos e roubos em estabelecimentos comerciais de Cariacica é preso por policiais civis

Policiais civis da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DECCEC) prenderam, nesta segunda-feira (10), um homem de 35 anos, suspeito de integrar uma associação criminosa que cometia furtos e roubos em Cariacica. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Flexal I, em Cariacica.

“Na última sexta-feira (07), essa associação criminosa teria roubado uma distribuidora de gás de cozinha. O celular subtraído nesse roubo foi apreendido hoje com o suspeito. Eles também teriam roubado uma casa lotérica e um supermercado. Na ocasião, eles estavam com arma de fogo, ameaçaram as vítimas e levaram celulares e dinheiro”, informou o titular da DECCEC, delegado Gabriel Monteiro.

Um dos envolvidos nessa associação, um homem de 37 anos, já havia sido preso em abril deste ano. “Ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo e estava dirigindo um carro roubado. Agora iremos ao presídio para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e associação criminosa”, disse o delegado.

As investigações continuarão para prender o terceiro e último suspeito que está foragido. “Ele já foi identificado e caso a população tenha informações que contribuam para a prisão dele, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, afirmou o responsável pelo caso.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

