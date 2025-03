Suspeito de furtar fios de cobre na Praia do Canto é detido durante ação conjunta

Um homem de 38 anos, suspeito de furtar fios de cobre de vários estabelecimentos comerciais na região da Praia do Canto, foi detido na noite dessa terça-feira (18), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vitória, após as investigações do meio do 3º Distrito Policial de Vitória, localizado na Praia do Canto. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão, no bairro Praia do Suá, em Vitória.

As investigações tiveram início após denúncias de furtos recorrentes na região. Durante as diligências, foi identificado que o suspeito, em situação de rua e usuário de entorpecentes, praticava os crimes e vendia o material subtraído para sustentar o vício.

De acordo com o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado e solicitou apoio da Guarda Municipal de Vitória, que efetuou a captura no bairro Praia do Suá.

O suspeito tem um extenso histórico criminal, tendo sido preso pelo mesmo crime duas vezes apenas no mês de fevereiro, além de acumular passagens por roubo, receptação, porte de entorpecentes, tentativa de furto e violência doméstica. Os crimes foram praticados nos municípios de Vitória, Serra, Linhares e Aracruz, entre 2011 e 2025.

Ele foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Vitória, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES