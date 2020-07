Suspeito de feminicídio em Boa Esperança é preso em ação conjunta das Polícias Civil e Militar

.

Uma ação conjunta da equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança e Polícia Militar (PMES) resultou na prisão de um homem de 47 anos, suspeito de matar uma mulher de 34 anos e esconder o cadáver. O suspeito foi localizado na manhã desta -feira (15), trabalhando numa propriedade rural no município de Pinheiros, no limite com Boa Esperança.

A mulher estava desaparecida desde o último (12) e, desde então, familiares procuravam por pistas de seu paradeiro. Na manhã desta -feira, eles encontraram o corpo em uma farinheira desativada, no centro de Boa Esperança e acionaram a Polícia Militar que, imediatamente, comunicou o fato à Polícia Civil (PCES).

“Chegaram informações de que ela estava em companhia de um homem quando foi vista pela última vez. Com a identidade dele, formamos uma equipe conjunta de policiais civis e militares, iniciamos as buscas e conseguimos localizá-lo. Em seguida, o conduzimos à delegacia, onde ele confessou o crime”, explicou o titular da DP de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk Simonelli Daniel.

Em depoimento, o suspeito afirmou que cometeu o crime no (12), após um desentendimento com a vítima. “Ele afirma que pretendia pagar para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Porém, houve um desentendimento entre os dois e, na briga, ele a jogou no chão, pegou uma pedra e a golpeou na cabeça, pelo menos, três vezes”, relatou o delegado.

Em seguida, o indivíduo escondeu o corpo em um matagal, sendo encontrado somente na manhã desta . Ele foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e será indiciado por feminicídio. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

