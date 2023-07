Suspeito de espancar mulher no norte do ES é detido com madeira com sangue

O homem de 70 anos foi detido suspeito de espancar a companheira a pauladas na tarde de terça-feira (4), no bairro Araçá. A vítima está internada em estado grave

Um homem de 70 anos foi detido suspeito de espancar a companheira a pauladas na tarde de terça-feira (4), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, com ele foi encontrado um pedaço de madeira com manchas de sangue, arma que teria sido usada na agressão contra a mulher. A vítima está internada em estado grave.