Suspeito de esfaquear parceiro de ex-companheira é preso por policiais civis em Colatina

Na noite de sábado (04), policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão realizaram apreensões de drogas em armas em Vila Velha.

Em uma ação, militares que faziam uma saturação no bairro Dom João Batista se depararam com um casal que estava traficando drogas no bairro. Ao perceber a presença policial ambos correram para dentro de uma residência e deixaram cair 10 pinos de cocaína. Os militares foram atrás e encontram o casal, que ainda estava com uma pistola Taurus calibre 380 com 30 munições, além de 140 pinos de cocaína, 84 pedras de crack e duas buchas de maconha, todas embaladas para a venda.

Na delegacia foi verificado que a mulher que não havia se identificado para os policiais era uma criança de 13 anos de idade. A menor vivia com o traficante e ajudava na comercialização das drogas.

Em outra ação, integrantes da Força Tática detiveram um jovem que portava uma pistola Taurus calibre 380 de forma ilegal. Os militares participavam de uma operação de Saturação no bairro Guaranhuns, após diversas denúncias de tráfico de drogas e de circulação de indivíduos armados na região e perceberam quando o suspeito desviou sua motocicleta do local da abordagem.

Os policiais seguiram então atrás do jovem, que estava com sua namorada, e o abordaram. Além da arma municiada com 16 projéteis, o jovem tinha outro carregador no bolso com mais 18 munições.

Desde a última semana policiais militares do 4º Batalhão, que são responsáveis pelo policiamento na maioria dos bairros de Vila Velha, vêm intensificando o patrulhamento em algumas regiões com o reforço do policiamento da Força Tática, além de policiamento em escala Especial e efetivo administrativo, afim de coibir ações delituosas e aumentar a sensação de segurança da população canela verde.

O comandante do 4º Batalhão, tenente coronel Emerson Marques comentou a apreensão: “Estamos saturando diversos bairros de Vila Velha desde a última semana, e reforçamos a necessidade de a comunidade destas localidades participarem das operações denunciando através do telefone 181 o paradeiro destas pessoas que estão traficando drogas e estão armadas. Toda denúncia é tratada de forma anônima e sigilosa, e estará sendo investigada pela PM e pela Policia Civil”. O tenente coronel reforça ainda que a população não deve tolerar estas atitudes criminosas como tráfico de drogas na comunidade, e ao relatar anonimamente para a PM, irá contribuir de fato para construção de uma sociedade segura e livre da ação de grupos armados.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

