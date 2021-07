Suspeito de consumir e não pagar conta em estabelecimentos comerciais é detido em Vila Velha

Policiais civis do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, localizado no Centro, prenderam, em flagrante, na manhã desta quarta-feira (14), um homem de 49 anos, responsável por aplicar diversos golpes no comércio da região.





Segundo o titular do 6º Distrito, delegado Érico de Almeida Mangaravite, foi relatado por diversos comerciantes que o homem já teria, em variadas situações recentes, feito refeições em lanchonetes e restaurantes da região do Centro de Vila Velha, saindo logo em seguida sem pagar a conta.





“No momento da prisão, o suspeito estava em uma cafeteria situada nas imediações da delegacia. Ao ser abordado pessoalmente por mim e por dois policiais militares, o suspeito confessou que não portava qualquer quantia consigo e que também não possuía saldo em sua conta bancária. Foi então conduzido até o Distrito, onde prestou depoimento e alegou que teria dito à vítima que pretendia pagar tão logo conseguisse dinheiro, afirmando que a partir da próxima segunda-feira iria começar a trabalhar. Porém, a vítima refutou essa versão, afirmando que o suspeito disse que iria buscar o dinheiro imediatamente, enquanto ela preparava o pedido”, contou o delegado.





Enquanto o suspeito era interrogado, policiais civis identificaram mais três vítimas, as quais prestarão depoimentos nos próximos dias. “O suspeito foi autuado em flagrante pela fraude prevista no art. 176 do Código Penal, que prevê uma pena de até dois meses de detenção para quem toma refeição em restaurante sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Conforme previsto na legislação, assinou um termo circunstanciado e irá responder em liberdade”, explicou Erico.





O suspeito já responde a diversos processos na Justiça, por crimes como furto e roubo. O delegado informou que a equipe da delegacia continuará a diligenciar em busca de outras vítimas do crime, para que elas compareçam ao 6º DP e prestem depoimento.