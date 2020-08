Suspeito de cometer três homicídios em Linhares é preso por policiais civis

.

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica prendeu, nessa quinta-feira (27), um homem de 32 anos apontado como integrante de uma associação criminosa responsável por diversos homicídios no bairro Cariacica Sede e na região. O mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal do município foi cumprido no mesmo bairro.



O titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, informou que o detido está sendo investigado em alguns inquéritos policiais em curso na DHPP e todos eles apurando homicídios e tentativas de homicídios praticados na região.

“Esta associação criminosa tem forte atuação no bairro Cariacica Sede e adjacências. Dentre os crimes, estão o homicídio ocorrido no dia 21 de março deste ano. Na ocasião, os suspeitos dessa associação criminosa abordaram a vítima, que estava em um bar, colocaram uma corda no pescoço da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo”, explicou.

Ainda segundo o delegado, dez pessoas foram indiciadas nesse crime de homicídio. “Nove já foram presas e apenas um está foragido. As investigações continuarão para prendê-lo”, disse.

O delegado informa ainda que quem tiver alguma informação para colaborar com o trabalho da Polícia pode fazer a denúncia pelo Disque-Denúncia (181) ou https://disquedenuncia181.es.gov.br. “A delegacia ainda dispõe de um número de celular para denúncias que é o 027 98802-3810”, enfatizou.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

Outra prisão

Ainda nessa quinta-feira (27), os policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica prenderam um jovem de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Porto Novo, no município. O mandado de prisão temporária foi cumprido na delegacia, no bairro Jardim América, em Cariacica.

Segundo o responsável pela prisão, delegado Eduardo Khaddour, o suspeito tinha contra ele um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do município de Cariacica. “Nessa terça-feira (25), realizamos uma operação para a prisão do suspeito, mas ele não foi localizado e era considerado foragido. Já nesta sexta-feira (28), ele se apresentou na delegacia com a advogada e demos cumprimento ao mandado”, afirmou.

O delegado acrescentou que essa prisão faz parte de uma investigação que apura a comercialização de drogas ilícitas no bairro Porto Novo, em Cariacica. “Dos 15 suspeitos apontados na investigação, 13 foram presos e apenas dois estão foragidos”, relatou.

O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]