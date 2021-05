Suspeito de cometer homicídio em Linhares é detido pela PCES

Policiais civis da Delegacia Regional e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares prenderam um homem de 21 anos, durante operação realizada, nessa quarta-feira (05), no bairro Jardim Laguna, no município. O detido tinha mandado de prisão em aberto por suspeita de envolvimento em um homicídio cometido no dia 04 de setembro de 2020, no bairro Pó do Shell, em Linhares.

O detido foi encontrado em um esconderijo no bairro Jardim Laguna. Durante as buscas, os policiais ainda apreenderam maconha, aparelhos celulares e R$ 3.300,00 em dinheiro. “Segundo as investigações, o homicídio tem relação direta com as disputas entre traficantes rivais que buscam o controle do tráfico de entorpecentes no bairro Pó do Shell”, explicou o titular da DHPP de Linhares, o delegado Tiago Cavalcante.

Além do cumprimento do mandado, o suspeito também foi autuado, em flagrante, pelo crime de tráfico de entorpecentes. O homem foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), ficando à disposição da Justiça.

