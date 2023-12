Suspeito de cometer duplo homicídio e uma tentativa de homicídio em São José do Calçado é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado, informa que após tomar conhecimento de um duplo homicídio consumado e um homicídio tentado ocorrido nessa quarta-feira (13) no município de São José do Calçado, iniciou diligências no intuito de elucidar a autoria do crime. As vítimas são um homem de 18 anos e uma mulher de 28 anos.

Durante as oitivas, a vítima da tentativa de homicídio reconheceu o autor do crime por meio de fotos. O suspeito, um homem de 28 anos, teria se evadido para o município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Segundo investigações, ele morava na cidade fluminense antes de se mudar para São José do Calçado.

Nessa quinta-feira (14) foi feito contato com a 128ª Delegacia de Rio das Ostras e todas as informações sobre o duplo homicídio consumado e o homicídio tentado foram repassadas aos investigadores daquela delegacia. Os policiais prontamente localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante.

O suspeito confessou o crime e revelou que o praticou por conta de disputa de ponto de tráfico de drogas, no bairro Vala, em São José do Calçado, bem como afirmou que dispensou a arma de fogo utilizada no crime em uma área de mata ao fugir para o Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.

