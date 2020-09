Suspeito de abusar sexualmente da própria filha e da sobrinha é preso no ES

O juiz titular da 3ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, Vladson Bittencourt, e a psicóloga do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e mestre em psicologia social Fernanda Pinheiro de Oliveira Rubim participaram, nessa terça-feira (01), de um evento virtual sobre as possibilidades da educação formal no cumprimento das medidas socioeducativas.

O encontro foi promovido pela Secretaria da Educação (Sedu) e pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), com o apoio do Programa Justiça Presente, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com transmissão ao vivo para professores, pedagogos e técnicos da área da educação, e profissionais que atuam na socioeducação.

Esta foi a 6ª edição do evento, cujo objetivo é aprofundar os debates a respeito da educação formal como condição para a socioeducação à luz do Sistema de Justiça. A iniciativa também integra uma das etapas da elaboração da Política Educacional para a Socioeducação do Estado do Espírito Santo.

A psicóloga Fernanda Rubim explicou que, além de garantir os recursos pedagógicos para os socioeducandos, a ideia do encontro foi pensar uma metodologia específica para este público, que muitas vezes está afastado da escola. Nesse sentido, foi proposta também uma carta de intenções, envolvendo a Sedu, o Iases, e todos os órgãos do Sistema de Justiça.

A mediação da videoconferência foi realizada pela gerente da Educação de Jovens e Adultos da Sedu, Mariane Luzia Folador Dominicini Berger, e pelo gerente de Medidas Socioeducativas do Iases, Lutz Franthesco da Silva Rocha.

Também participaram do encontro virtual a promotora de Justiça Renata Colnago, a coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo, Adriana Peres Marques dos Santos, e a defensora pública do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado, Camila Dória Ferreira.

Vitória, 02 de setembro de 2020

