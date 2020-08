Suspeito de abusar sexualmente da enteada de 16 anos é preso em Cariacica

.

Em operação conjunta, policiais militares e civis de Conceição da Barra e São Mateus detiveram quatro indivíduos suspeitos de participação em um triplo homicídio e uma tentativa de homicídio, ocorridos na madrugada desta quarta-feira (19), no bairro Favica, em Conceição da Barra.

Após levantamentos realizados com apoio da equipe de videomonitoramento do município foi identificada uma residência onde os indivíduos estariam escondidos após cometer o crime. As equipes policias prosseguiram, então, para o distrito Braço do Rio para realizar a prisão dos suspeitos. As informações davam conta de que eles estariam recrutando indivíduos da Bahia para atuarem em um ataque a rivais da região.

Ao se aproximarem da residência, os policiais puderam visualizar indivíduos armados no interior do imóvel, que correram para os fundos, sendo, em seguida, atendidos por um homem de 23 anos, que permitiu a entrada das equipes para buscas no local.

Durante a averiguação, os policiais se depararam com os homens armados nos fundos da casa, que tentaram fugir e efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário revidar a agressão.

Os três suspeitos de 18, 21 e 23 anos que tentaram fugir foram alcançados. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 765, uma submetralhadora de calibre 380 e dois revólveres de calibre 32 e 38, além de diversas pedras de crack e munições. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de São Mateus.

“Trata-se de um crime de disputa territorial do tráfico de drogas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia. Em depoimento, nenhum dos conduzidos assumiu a autoria do crime, mas para a Polícia não restam dúvidas sobre a autoria. Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios”, informou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, delegado Isaac Gagno.

O caso seguirá sob investigação da DP de Conceição da Barra, para demais diligências em relação ao fato. Após os procedimentos de praxe os suspeitos serão levados para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

