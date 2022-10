Suspeito de abusar de enteada com Síndrome de Down é preso no Norte do ES

Segundo a polícia, o homem também é suspeito de agredir a namorada dele, que ficou com o rosto desfigurado após levar um soco

A equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, prendeu, nesta sexta-feira (07), um homem de 52 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 22 anos, portadora de Síndrome de Down. O nome do suspeito e do bairro não serão divulgados para não expor a vítima. A denúncia do crime foi formalizada na 16a. Delegacia Regional de Linhares no dia 12 de agosto.

A equipe de investigadores da DPCAI recebeu a denúncia anônima com um vídeo da menina com síndrome de down, relatando que o namorado da mãe abusava dela. A partir da denúncia foi realizado trabalho investigativo, com depoimentos de testemunhas, atendimento psicossocial pela equipe interdisciplinar da delegacia e a identificação do suspeito, por meio de trabalho de inteligência, realizado pelos investigadores de polícia.

O suspeito foi encaminhado até a Delegacia Regional de Linhares, onde foi dado o cumprimento do mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, será interrogado e posteriormente, será levado até o Centro de Detenção Provisória da Serra, onde permanecerá à disposição da Justiça.