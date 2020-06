Suspeito de abusar da enteada de 10 anos é preso no Tocantins

FreePik A criança foi vítima de prática do crime de estupro de vulnerável





Um homem de 35 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de apenas 10 anos, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins nesta terça-feira (09). O crime de estupro de vulnerável teria ocorrido no estado de Goiás.

Contra o criminoso, havia um mandado de prisão preventiva expedido, pela Vara Criminal da comarca de Santa Cruz de Goiás (GO).

Segundo a Polícia Civil, uma denúncia levou os agentes até o local onde o suspeito estava escondido : na residência de alguns amigos no povoado Sumauma, zona rural do município de São Miguel do Tocantins.

Ele foi encaminhado para a carceragem da cadeia pública local, onde permanece à disposição da Justiça.