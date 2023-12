Suspeita de traição e ciúme: psicólogo avalia caso Marcelinho Carioca

Com as especulações de que o sequestro de Marcelinho Carioca teria sido motivado por uma traição, psicólogo explica até onde pode ir o ciúme

No último domingo (17/12), Marcelinho Carioca foi sequestrado e, em meio às investigações e especulações, uma teoria era de que o ex-craque do Corinthians teria sido sequestrado por se envolver amorosamente com uma mulher casada, e o ex queria se vingar da traição. Em entrevista coletiva, Marcelo negou que essa seja a verdade e afirmou que ele e a mulher em questão são apenas amigos.

Ainda que os fatos não estejam claros, fica o questionamento: até que ponto realmente pode chegar alguém que sofreu de uma traição? De acordo com o psicólogo Alexander Bez, infidelidades podem levar a reações violentas, especialmente em personalidades agressivas.

“Entendimento psiquiátrico sugere que agressores traídos podem recorrer a violência física. No entanto, pessoas mais equilibradas podem optar pela separação e evitar agressões”, explica.

Para tentar evitar esse tipo de situação, o especialista recomenda o conhecimento prévio das pessoas com quem se relaciona e também nos modelos de relação em que a pessoa se envolve.

“O conhecimento prévio das circunstâncias pode prevenir situações prejudiciais. Sair com uma pessoa casada é assumir um potencial risco iminente de vida”, afirma.