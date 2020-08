Suspeita de liderar tráfico de drogas em Guarapari é presa por policiais civis e militares

.

Uma mulher de 55 anos suspeita de chefiar o tráfico de drogas no bairro Perocão, em Guarapari, foi detida pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, com o apoio da Polícia Militar do município. Ela foi presa, em flagrante, na última sexta-feira (14), em posse de 59 pedras de crack, durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliar, no mesmo bairro.

“Após o recebimento de mais de dez denúncias anônimas pelo Disque-Denúncia 181, a equipe da Denarc, com o apoio do Serviço Reservado da Polícia Militar, conseguiu localizar onde a suspeita vive com o filho”, afirmou o chefe da Denarc de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.

Segundo ele, as investigações apontam que o filho dela também possui envolvimento no tráfico, mas no momento da ação ele não foi localizado.

Ainda segundo o delegado, a detida já foi anteriormente condenada por tráfico de drogas. “Na ocasião, ela foi encontrada na companhia de um dependente químico que declarou, em ato filmado, ter ido ao local para adquirir drogas ilícitas com ela”, acrescentou.

A detida foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada para a unidade prisional.

