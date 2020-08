Suspeita de “farra das passagens” é nomeada como secretária do paradesporto

Marcos Corrêa/PR Carla Zambelli e Jair Bolsonaro





A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) compartilhou um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sem máscara, em uma aglomeração com cidadãos do Mato Grosso do Sul depois de parar o carro da comitiva presidencial para comer churrasco de rua.





A atitude do presidente foi exaltada pela deputada. Zambelli escreveu em sua conta do Twitter: “Essa humildade nos da força e esperança! Você nunca viu, nem vai ver um Presidente descer do carro para comer um churrasco com um trabalhor informal! Hoje no Brasil são 38 milhões de informais”.

A deputada ainda deixou subentendido na publicação o desejo pela reabertura dos comércios e a retomada total da economia, apesar da Covid-19 (Sars-cov-2) ainda não estar controlada no país. “Voltar ao trabalho é o melhor remédio!”, escreveu Zambelli. O vídeo acompanha dizeres que classificam Bolsonaro como “humilde” e diz “presidente desce do carro e surpreende”.

Essa humildade nos da força e esperança!

Você nunca viu, nem vai ver um Presidente descer do carro para comer um churrasco com um trabalhor informal!

Hoje no Brasil são 38 milhões de informais. Voltar ao trabalho é o melhor remédio! pic.twitter.com/XXbEz4SvKr — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) August 11, 2020