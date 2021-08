Suspeita de assassinar idoso é detida em flagrante em São Gabriel da Palha

A Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha prendeu, na noite dessa quarta-feira (11), uma mulher de 36 anos suspeita de assassinar um idoso de 70 anos, com dois tiros de arma de fogo. O crime aconteceu na localidade do Córrego da Cobra, zona rural do município.

De acordo com o titular da DP de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, a Polícia Militar (PMES) foi acionada pela senhora, que disse ter presenciado dois adolescentes agredindo um senhor, próximo à sua residência.

“Os polícias se deslocaram até o local e socorreram o idoso. Conversamos com ela para investigar os fatos e ela nos contou que esperou os adolescentes irem embora para fazer a denúncia, mas descobrimos que, na verdade, era a mulher quem mantinha contato com o idoso. A suspeita o atraiu até a sua residência, onde efetuou dois disparos com arma de fogo na cabeça da vítima”, explicou.

“Em seu depoimento, ela alegou que assassinou o idoso por ele ser fofoqueiro. Também contou aos policiais que a arma que usou no crime foi jogada no rio”, contou o delegado.

A mulher foi autuada por homicídio, sendo encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), ficando à disposição da Justiça.

