‘Suruba Discreto’: dono de bar muda prato, e vendas sobem 800%

A porção foi lançada em janeiro de 2022 como uma grande aposta da casa, mas não emplacou: diante de tantas opções do cardápio, os clientes passavam batido pelo nome “Moderação”. “Era uma porção ‘coletiva’ de cinco outras porções que tínhamos no bar, quase como um menu degustação de petiscos do bar”, explica o empreendedor.

De acordo com Araújo Netto, o prato foi pensado para o perfil de consumo do local, que costuma receber grupos. No entanto, ficou encalhado. “Não vendia de jeito nenhum, mas tinha motivo para isso, era a cara do bar.”

O Quermesse foi inaugurado em março de 2009 com a ideia de ser um bar descontraído na capital paranaense. Foi o primeiro projeto do empreendedor na área gastronômica. De lá para cá, ele abriu mais alguns negócios, como a rede de franquias Porks, o bar do Açougueiro (especializado em churrasco) e o Fish*Me, de frutos do mar.

Ele conta que já tinha feito uma mudança de nome no cardápio da Porks há alguns anos, com bom resultado. Por lá, gyoza virou “pastelzinho japonês”. “A rede está em 50 cidades, e há lugares que não têm cultura de comer comida japonesa. Ao mudar o nome, ele passou a ser um dos mais vendidos.” Ele rememorou isso enquanto pensava em alternativas para salvar sua “porção degustação”.

“Suruba” foi inspirada em outro restaurante Mas de onde veio a ideia da suruba? Em uma viagem ao interior de Minas Gerais, Araújo Netto conheceu um botequim que servia um mexido com o nome “Suruba Discreta”. De acordo com ele, o prato também era uma mistura de vários itens, o que ele lia como uma “confusão”, que é uma das definições para o termo suruba em dicionários da língua portuguesa.

“É um nome que obviamente gera um constrangimento nas pessoas na hora de pedir, mas também gera uma curiosidade de saber o que é. E eu achei que casava com a proposta do bar, porque temos outros pratos com nomes curiosos, como ‘Pão de bêbado’, ‘Bife Sujo’, ‘Arroz de Puta’, ‘Swing de Boteco’, entre outros”, diz. Ele afirma que a troca do “discreta” por “discreto” não é para diferenciar o nome do pequeno bar que o inspirou. “Na minha cabeça, era uma palavra masculina, porque eu falava ‘o prato Suruba Discreto’ e acabou ficando. A palavra ‘suruba’ aceita os dois gêneros, de acordo com o dicionário”, diz, complementando: “Faz todo sentido ser para todos os gêneros, né?”.

O preço da ‘suruba’ Apesar do crescimento considerável da venda do item, o ‘Suruba Discreto’, que custa R$ 79, não representou um aumento de faturamento no bar como um todo – o Quermesse tem uma receita média anual de R$ 6 milhões. Atualmente, a casa trabalha com mais de 50 opções de petisco. A porção não é o carro-chefe, é um resumo dos mais vendidos.

“Quando acreditamos em um item, não podemos desistir facilmente dele. Às vezes, um leve empurrão pode ajudar a vender da forma como queremos. Poderíamos ter mudado a posição no cardápio, mas não quisemos, e só a alteração do nome funcionou”, diz.

A estratégia de batizar um prato aparentemente comum com um nome inusitado também foi adotada por outro empreendedor conterrâneo de Araújo Netto. Beto Madalosso, dono de casas como Carlo Ristorante, Madá Pizza & Vinho e Sambiquira fez uma pizza enrolada na pandemia como uma tentativa de gerar faturamento em meio às restrições de funcionamento. A aparência peculiar do item o inspirou a chamá-lo de “trolha”.

“É um projeto de comunicação, tanto quanto de alimentação. Esse produto existe até na Itália, mas não carrega a brincadeira do nome. As frases de divulgação, a marca, a linguagem que usamos, a ironia, tudo isso faz com que tenha a força. Se tivesse outro nome, não teria tanto apelo”, disse Madalosso a PEGN.

A Trolha ganhou vida própria e até uma loja com o mesmo nome, que foi inaugurada em abril deste ano e vendeu R$ 90 mil logo no primeiro mês. Depois, a média passou a ser de um faturamento de R$ 75 mil mensais, com uma participação relevante do delivery.

Adjetivos podem aumentar vendas De acordo com Simone Galante, CEO da consultoria especializada em food service Galunion, o nome dos produtos reflete a expectativa do consumidor em relação aos pratos, e a adoção de adjetivos que ajudem a valorizar o item no cardápio pode ajudar a aumentar as vendas.

Sobre o caso do “Suruba Discreto”, ela acredita que itens que ajudam os clientes a terem histórias para contar e induzem a uma divulgação boca a boca podem ser uma boa estratégia.