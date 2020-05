Surpresa! Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz durante banho

Um parto no banho já é algo que não é muito comum atualmente, mas um parto no banho sem a mãe nem saber que estava grávida é um acontecimento ainda mais raro.

Reprodução/Youtube/ABC13 Houston Cindy não tinha a mínima ideia de que estava grávida.

O caso aconteceu com Cindy, uma mulher estadunidense, residente do estado do Texas, que estava tomando banho em sua banheira quando o nascimento aconteceu. Em entrevista para o canal ABC13 Houston , Cindy revelou não sentiu nenhum tipo de contração antes do parto .

”Eu estava relaxando na minha banheira, como de costume, e menos de uma hora depois meu bebê estava em meus braços”, conta Cindy. ”Eu não senti nenhuma contração ou necessidade de empurrar o bebê para fora. Mas em certo ponto do banho, senti meu corpo forçar, e meu filho nasceu logo depois”, revela a nova mamãe.

Reprodução/Youtube/ABC13 Houston ”Oi, surpresa! Meus pais também estão chocados”, diz o texto na roupinha do bebê.

Logo após o parto, Cindy ligou para o serviço de emergência, que rapidamente levou os dois para o hospital mais próximo.

”Ela me ligou por chamada de vídeo direto do hospital, e quando os médicos falaram comigo, percebi que não se tratava de nenhuma brincadeira ou pegadinha dela” diz Chris, namorado de Cindy, que foi o primeiro a saber do nascimento do seu filho.

”Não temos nenhum ultrassom, nenhum outro exame e fotos da gestação”, disse o papai. ”O único sinal que ela teve durante a gestação foi um leve aumento de peso, mas ela continuava a menstruar normalmente todo o mês”, conta Chris.

Reprodução/Youtube/ABC13 Houston Apesar do ”parto surpresa”, a família e amigos do casal celebraram o nascimento de Jaxson

Apesar do susto, o casal afirmou ao canal que a família e os amigos se acostumaram rapidamente com a criança.

Jaxson nasceu saudável, com 2.2 kg, e vem ganhando diversos presentes. ”Ele é perfeito, um milagre. Depois do seu nascimento, pacotes e mais pacotes chegam em nossa casa para celebrar o seu nascimento”, finaliza o casal.