Surpreenda quem você ama seguindo as melhores dicas de presentes de natal!

O mês de Dezembro já chegou e com ele o sentimento de gratidão pelo ano que está se finalizando. Por mais difícil que 2020 tenha sido, encerramos este ciclo com muitos aprendizados, deixando medos e traumas para trás e seguindo firmes para conquistar os nossos sonhos com abundância.

Esta é a época de confraternizar e celebrar nossas conquistas, mas é preciso lembrar que ainda estamos enfrentando a pandemia do Covid-19. Iremos encontrar nossos amigos, mas com responsabilidade e seguindo todas as normas de precauções da Organização Mundial da Saúde.

Amigo secreto, confraternização da empresa, encontro com amigos, natal em família: são muitas as ocasiões em que trocamos presentes com quem compartilhamos a vida. Mas caso esteja perdido no que presentear ou onde comprar, confira as nossas dicas incríveis!

Outro ponto importante, evite aglomerações em centros, shoppings e ruas com muitas lojas, todas as opções de presentes que vamos indicar podem ser adquiridas facilmente na web, a um clique de distância e no conforto da sua casa.

Enaltecendo o amor-próprio

Uma coisa é certa: todos nós gostamos de itens de cuidados com o corpo e rosto, que eleve a nossa autoestima. Perfumes, hidratantes corporais, roller massager facial de quartzo, máscaras hidratantes para o rosto são ótimas opções de presentes .

O perfume é uma das marcas registradas de uma pessoa. No caso dos perfumes escolha o produto que o seu amigo já usa e você sabe que ele irá gostar. Já os hidratantes corporais, escolha os cheirinhos mais suaves e delicados, e no caso das máscaras faciais observe o que a pele do seu amigo está precisando, se é acneica opte pelos oil free ou se for mais seca pelas super hidratantes.

Para amigo vida saudável

Todo mundo tem um amigo com um lifestyle saudável, que curte meditação, bem estar e estar em conexão com a natureza.

Aqui a dica pode ir além das roupas esportivas: experimente dar um kit de óleos essenciais, tapete mat de yoga, incensos ou produtos de skincare orgânicos. Entre no universo do seu amigo e veja o que ele ama receber.

Explore a autenticidade

Para aquela amiga que é referência de estilo e personalidade, procure presentes únicos, que fazem parte da rotina dela.

Camisetas de bandas, acessórios personalizados com as iniciais do nome gravadas, carteiras ou agendas são ótimas sugestões. Tenha certeza que seu amigo vai amar este presente, único e especial!

Presente à prova de erro

Caso você não saiba muito a respeito do seu amigo e não faça ideia do que presentear, calma que nós iremos te ajudar.Aqui a grande dica é optar pelo famoso cartão presente, onde você escolhe o valor. Seja sincero e diga para o amigo que não sabe do seus gostos, mas queria presentear com algo que fosse útil, e assim, com o cartão presente, ele poderá escolher o presente perfeito.

Dica extra

Você quer presentear um amigo com muito entusiasmo, mas por conta da crise a grana ficou curta? Use sua criatividade presenteie com cartões de natal, com mensagens motivadoras e cheias de amor.

O ato de ter gastado um tempinho para criar algo especial para uma pessoa querida, será de imenso valor!

Independente dos presentes o que vale é a intenção. Pode parecer clichê, mas o sentido é real. O que importa é o ato de lembrança, companheirismo e confraternização. Gostou das dicas? Escreva nos comentários se elas foram úteis para você e qual mais gostou!