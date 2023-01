Surgiu um roxo, do nada, na perna? Saiba porque isso acontece

FreePik Mancha roxa na perna pode indicar doença

Imagina a cena: verão, sol, você coloca um short para sair e se depara com uma mancha roxa na perna. Imediatamente pensa: como isso surgiu? Se não foi pancada, é melhor ligar o sinal de alerta, principalmente, se essas marcas aparecem com certa frequência e sem motivos aparentes, como explica o angiologista Thiago Rocha.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“O hematoma na perna pode ser o resultado de varizes, de veias doentes. Muitas vezes, o roxo é apenas a própria aparência das pequenas varizes e vasinhos na pele, logo, é um escurecimento que poderá persistir caso não seja tratado. Quando você possui uma veia que se rompe por fragilidade capilar, ela pode significar um problema de circulação que precisa ser cuidado”, pontua o médico especialista em cirurgia vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

Se você vive se perguntando sobre como surgiu esse hematoma, saiba que ele pode ser característico de uma doença venosa. “Apesar de não ser grave, o problema pode estar presente na circulação e se caracteriza por varizes e micro varizes, logo, precisa ser tratado”, comenta o Dr. Rocha.

Além disso, algumas doenças mais sérias também atrapalham a coagulação, por exemplo, quando acometem o fígado ou outros órgãos. “No entanto, vale ressaltar que 99% dos roxos são causados por fragilidade capilar e pela fragilidade de vasinhos na pele, que podem ser amenizados por angiologistas”, esclarece o médico.

Sabe-se que manchas roxas são hematomas e ocorrem quando o sangue sai do vaso após o seu rompimento, podendo aparecer mesmo quando não houver pancadas, como consequência do uso de roupas apertadas, por exemplo. Isso causa a impressão de que seja algum problema mais grave, mas pode ser apenas a presença de micro varizes nas pernas, o que favorece a fragilidade capilar e o surgimento de hematomas.

“É necessário procurar um médico caso esteja tendo roxos em todas as regiões do corpo, e não apenas nos braços e nas pernas, aparecendo na barriga e no rosto, por exemplo. Esses são casos raros, mas que precisam ser analisados para identificar a causa”, diz o especialista.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Para os dias de sol, a dica é se proteger. “Ao se expor com manchas roxas, pode haver a pigmentação das mesmas. É indicado que proteja a região para não piorar os hematomas. Além disso, nessa época do ano, os vasos estão mais dilatados por conta do calor e há a tendência do rompimento e do surgimento de hematomas maiores”, finaliza o médico.

Fonte: IG Mulher