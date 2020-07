Surfe: WSL anuncia torneio com Adriano de Souza e Filipe Toledo

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) anunciou a realização do seu primeiro evento competitivo em seis meses, o Michelob Ultra Pure Gold Rumble at the Ranch, evento realizado em 9 de agosto, e que contará com a participação de 16 surfistas de ponta que residem nos Estados Unidos, entre eles os brasileiros Adriano de Souza e Filipe Toledo.

Surfing’s back, https://t.co/OADrkdXuvt.

16 of the world’s best

Mixed tag team format

Perfect waves at Surf Ranch

Watch live 8/9 @ 3 PM ET / 12 PM PT

Rumble at the Ranch, presented by @MichelobULTRA Pure Gold. pic.twitter.com/YggeFdPgUJ — World Surf League (@wsl) July 29, 2020

A competição, a primeira promovida pela WSL desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), acontecerá no Surf Ranch (piscina de ondas do 11 vezes campeão mundial Kelly Slater), que fica em Lemoore, Califórnia (EUA).

Além dos brasileiros e de Slater, o evento contará com nomes como da havaiana Carissa Moore, da americana Caroline Marks e do americano Kolohe Andino.

Ao saber da competição, o brasileiro Filipe Toledo não escondeu a sua empolgação: “Eu mal posso esperar para voltar a vestir uma lycra de competição (…). Saber que poderemos trazer uma experiência ao vivo aos fãs, competindo no Surf Ranch aqui na Califórnia de uma maneira segura, é realmente emocionante. Vai ser incrível para o surfe, para o esporte e para os fãs”.

Quem também não escondeu a expectativa com o evento foi o diretor-executivo da WSL, Erik Logan: “Estamos todos com saudades do surfe ao vivo, e muito empolgados em oferecer aos fãs uma experiência única (…). Usando as instalações do Surf Ranch, temos a oportunidade de realizar isso em nossa própria arena, implementando extensos protocolos de segurança para garantir a saúde e a segurança dos participantes, funcionários e comunidade local”.