Suposto nude de Tiago Iorc movimenta o Twitter: “Eu amei te ver”

Reprodução/ Instagram Tiago Iorc não fala palavrão e vira piada no Twitter





A noite desta terça-feira (14) começou agitada no Twitter. Por lá, um dos assuntos mais comentados tem sido Tiago Iorc e, dessa vez, nada tem a ver com a briga entre ele e a dupla Anavitória. Acontece que um suposto nude do cantor está circulando entre os internautas, mas todos estão na dúvida se a foto seria mesmo dele.

Na imagem, no escuro, uma parte íntima masculina aparece como se tivesse sido compartilhada através de um stories do Instagram. Tiago não aparece no clique e, por isso, algumas pessoas duvidam da veracidade da imagem. Mas, mesmo assim, o Twitter, como sempre, está atento e comentando sobre assunto com muito bom humor:

Entrei no twitter para ver as notícias mundial e acabei vendo o nudes do Tiago Iorc

“Eu amei te ver” pic.twitter.com/2QkyvKUhuF — ☎️Hello bitches (@LapisPorta) July 14, 2020





Existem dois tipos de pessoas sobre a nude do Tiago Iorc ????? (e eu sou as duas) pic.twitter.com/Q1ZypdJbYw — New Body, Who Dis? ? (@andreygustavova) July 14, 2020





Eu depois de entrar no destaque “Tiago Iorc” pic.twitter.com/lM5671pyR3 — anti-herói ⚡ (@CandyDrigo) July 14, 2020





Tiago iorc vendo que vazou nude dele sendo que ele n usa palavrão pic.twitter.com/Zf9bsYHOLH — sol-zinha ? (@Allcrazy20) July 14, 2020





A Anavitoria vazando o nude do tiago iorc pic.twitter.com/CPAMZkcMh5 — Cadelinha da naja de Brasília (@snmlxvr) July 14, 2020





eu to em choque com a rolona do tiago iorc, por Deus pic.twitter.com/HCxShHaB7E — gabriel (@winxchromatica) July 14, 2020





Eu de boa nos tt e de repente aparece nude do Tiago Iorc pic.twitter.com/nK0HG8Jdxd — Cultura PopCorn (@PopcornCultura) July 14, 2020