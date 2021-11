Supla resgata foto de cueca e chama atenção de fãs por volume: “Tá armado”

Reprodução/Instagram Supla resgata foto de cueca e surpreende fãs





O cantor Supla chamou atenção nas redes sociais, na segunda-feira (29), ao resgatar uma foto onde aparece só de cueca preta. O detalhe? Os seguidores do artista perceberam um volume avantajado na cueca.

Nos comentários, os fãs não perdoaram o cantor. “O porte de arma já era liberado nessa época?”, perguntou um seguidor. “Merece o troféu silvio santos peladinho kkkk”, brincou outro. “E aquele microfonezão ali papito??”, comentou um fã. “Tá armado papito?”, escreveu um internauta.





Apesar da repercussão do volume avantajado na cueca, Supla apenas desejou uma boa semana para os fãs com a foto que, segundo ele, era de divulgação de um álbum. No estilinho de cabelo natural. Foto divulgação do álbum. Encoleirado! Com certeza esta música vai estar no show!na @audio dia 17 de dezembro. Uma ótima semana para todos! C mmon kid s!”, escreveu o cantor.

Recentemente, Supla confessou que entrou para o mundo dos influenciadores digitais ao produzir conteúdos para o TikTok. “Eu acho ótimo o aplicativo para dar oportunidade para novos talentos. Poxa, um cara da periferia pode mostrar a dança dele e explodir”, analisou.