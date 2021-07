Supervisão das Varas Criminais e de Execuções Penais disponibiliza orientações sobre o SEEU

Atualmente 71 unidades judiciárias já utilizam o SEEU, onde tramitam mais de 56 mil processos.

A Supervisão das Varas Criminais e de Execuções Penais disponibiliza orientações às unidades judiciárias acerca das funcionalidades e ferramentas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEEU.

Atualmente 71 unidades judiciárias já utilizam o SEEU, onde tramitam mais de 56 mil processos. De acordo com o supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, desembargador Fernando Zardini Antonio, as orientações fazem parte do esforço da Supervisão das Varas Criminais e de Execuções Penais em oferecer subsídios técnicos qualificados aos usuários do SEEU para facilitar seu trabalho cotidiano, buscando trazer mais eficiência à tramitação dos processos de execução penal e permitindo que todas as unidades judiciárias tenham acesso a um material atualizado, simples e didático para tirar dúvidas.

As orientações foram elaboradas pelo servidor Leandro Silva Oliveira, administrador Estadual do SEEU, sob a coordenação da juíza Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas Criminais e de Execuções Penais.

O acesso às orientações sobre o SEEU estão disponíveis no processo SEI n°. 7003471-71.2021.8.08.0000, criado especificamente para esse fim.

Os manuais também estão disponíveis no link: https://drive.google.com/drive/folders/1CX–4Ja7_xX_d7Ds0Ou8DQNaTBcgatjL?usp=sharing

Vitória, 16 de julho de 2021

