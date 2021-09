Supermercado é alvo de críticas por ter logomarca com suposta referência nazista

Reprodução Supermercado com suástica em logomarca

Um supermercado localizado no interior de São Paulo foi alvo de críticas nas redes sociais após internautas identificarem um símbolo semelhante a uma suástica nazista na logomarca do estabelecimento. A suposta referência nazissta foi identificada após a rede União Supermercados anunciar ofertas do feriado de Sete de Setembro.

No Twitter, a página Judeus Pela Democracia criticou a escolha da logomarca e acusou o estabelecimento de ser bolsonarista.

Rede de supermercados bolsonarista usa suástica estilizada sobre a bandeira do Brasil para divulgar ofertas do 7 de setembro, em SP. Nazistas sequestraram a bandeira do Brasil impunemente. Nossa bandeira, símbolo de união nacional, foi arrastada de vez à lama do fascismo. pic.twitter.com/KaLEBJjXkj — Judeus pela Democracia – Oficial (@jpdoficial1) September 6, 2021

Isso aqui é em Bragança Paulista. A rede de supermercados União está claramente fazendo apologia ao Nazismo e usando um dos símbolos nacionais. Isso é em comemoração ao 7 de setembro. Apologia ao Nazismo é crime! @alexandre @policiafederal @LeonelRadde @jpdoficial1 pic.twitter.com/9OxmzQ6Emf — 🚩Mari Andrade 🚩 (@Mari_Andra28) September 5, 2021

Após a repercussão negativa, o supermercado enviou explicação a veículos de imprensa negando a associação ao nazismo e dizendo se tratar de um mal-entendido.

Segundo a empresa, a logomarca é usada “há 31 anos pela empresa, sendo relacionada apenas ao próprio nome do supermercado e nada mais, com a interseção de Us formando a união do mesmo relacionado ao próprio nome da empresa (…) O União Supermercados repudia toda a associação feita.”

O iG tentou contato com o União Supermercados, mas ainda não conseguiu retorno até a publicação desta matéria.