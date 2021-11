Superior Tribunal de Justiça realiza pesquisa de imagem até sexta-feira, 26

A pesquisa é aberta a juízes, servidores, advogados, membros do MP, defensores públicos e a todos os cidadãos.

Estão disponíveis até a próxima sexta-feira (26/11), os questionários da Pesquisa de Imagem do STJ, um projeto estratégico que busca saber como a instituição é vista e o quanto ela é conhecida pela sociedade.

Todo cidadão pode participar, Há um questionário específico para magistrados e servidores da Justiça; outro para advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e um para o público em geral.

De acordo com o presidente do Tribunal da Cidadania, ministro Humberto Martins, a realização dessa primeira pesquisa de imagem faz parte do esforço da instituição para alinhar suas ações estratégicas com os anseios da sociedade, de modo que, após a apuração e análise dos resultados, possam ser feitos os ajustes necessários.

“O diálogo com a sociedade é prioridade nesta gestão. Faz parte da nossa missão e dos nossos valores. Entendemos que só se constrói um país justo e fraterno quando os atores sociais conhecem e se envolvem no trabalho desenvolvido pelo Estado. Queremos ouvir a voz do povo brasileiro, queremos ouvir a voz da democracia”, declarou o ministro.

Os participantes não serão identificados. Para responder à pesquisa, acesse o link correspondente:

(Magistrados e servidores) https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8NUj3qzMhEyB1iiSqMBVqs7TL8lpsdxOphaBu7vCJqBUREpRMEhRVE0xN1g1OTQ2WDZQU1c2RjFQVyQlQCN0PWcu

(Advogados, membros do MP e defensores públicos) https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8NUj3qzMhEyB1iiSqMBVqs7TL8lpsdxOphaBu7vCJqBUNjczOVBFTEtLUTlaSDlMRk9PTVROSkQ4RyQlQCN0PWcu

(Cidadãos) https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8NUj3qzMhEyB1iiSqMBVqs7TL8lpsdxOphaBu7vCJqBURjQxUDBVR00wUjJNR0QyWUQwSUlIREpKSSQlQCN0PWcu

Vitória, 25 de novembro de 2021

