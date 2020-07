Superintendente se reúne com chefes de delegacias no Espírito Santo

.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Amarilio Luiz Boni, realizou uma reunião com os chefes de delegacias e de setores, na sede da instituição no estado. O objetivo foi apresentar as novas diretrizes e debater projetos para a regional. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (30).

Amarilio falou sobre ….. Ele também destacou a importância da …..

“Faremos muitas “, disse o superintendente.

Os chefes de delegacias apresentaram os planejamentos para cada trecho sob suas responsabilidades. Ele puderam expor ainda as peculiaridades e os desafios de cada região do estado, nas diversas atribuições exercidas pela instituição.

Nos próximos meses, o superintendente, acompanhado da comissão, deve visitar as delegacias para ouvir as necessidades e propostas do efetivo. A Comissão de Gestão, Planejamento e Reestruturação está com 272 projetos em andamento.