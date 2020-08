Superintendente e chefes de setores da PRF se reúnem com diretoria do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Espírito Santo

.

O Superintendente Regional da PRF no estado do Espírito Santo, Amarilio Luiz Boni, e os chefes de setores da regional se reuniram com Diretores do Sindicato dos PRFs (SINPRF-ES), na tarde de quarta-feira (19).

O encontro aconteceu na Sede Administrativa da PRF e teve como pauta temas como, aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), saúde do servidor, remoções, condições de trabalho dos policiais e ações implementadas durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Questionamentos e sugestões foram levantados pelos representantes sindicais do SINPRF-ES.

O objetivo principal deste encontro foi ouvir do sindicato, as principais demandas ou queixas apresentadas pelos seus filiados.

O Superintendente Regional e seu gabinete demonstraram solicitude e intenção de efetuar os ajustes necessários e explicaram que algumas ações instituídas no âmbito da regional foram diretrizes preconizadas pela administração central (DPRF). Outras foram necessárias para que houvesse maior efetividade e qualidade nas entregas para a sociedade.

O Superintendente ressaltou a importância do permanente diálogo entre as instâncias administrativas e representativas da PRF em nosso estado. Destacou todos os esforços empreendidos pela regional frente a esse inédito desafio, representado pela pandemia da Covid-19, que atingiu indistintamente as esferas privadas e públicas.

“A nova realidade imposta pela pandemia, impôs aos gestores na PRF uma adequação a esse quadro visando a preservação de nossas funções precípuas, enquanto órgão na linha de frente nessa batalha. Esperamos contar com o apoio do SINPRF-ES nesse período de adversidade”, frisou o Superintendente, Amarilio Boni.