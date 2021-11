Superintendente da PRF recebe visita do Presidente do Sindirochas-ES

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Amarilio Luiz Boni, recebeu na manhã desta segunda-feira (23), a visita do novo presidente do triênio 2021-2024 do Sindirochas, o senhor Ed Martins André.

O encontro teve como objetivo principal propor melhorias no transportes de rochas e chapas serradas de rochas ornamentais nas rodovias federais do Espírito Santo, buscando garantir Segurança Viária neste importante segmento.