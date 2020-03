Superintendência da PRF no Espírito Santo reúne gestores para alinhamento do Plano Tático 2020-2021

O encontro teve como objetivo apresentar a nova estrutura de administração da PRF e definir as metas do Plano Tático 2020-2021.

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (SPRF-ES), reuniu durante a semana, na sede administrativa, gestores de todas as áreas para alinhamento do Plano Tático 2020-2021.

Na ocasião, foi realizado um diagnóstico das condições do trabalho Operacional e administrativo junto ao Superintendente Regional, Amarílio Luiz Boni e do Superintendente Executivo, Hélvio Souza Alves Junior, para fomentar questões a serem melhoradas e executadas no decorrer deste ano, respeitando as peculiaridades de cada unidade operacional e administrativa. Foi oportunizado aos gestores expor suas dúvidas e questionamentos sobre o plano tático da regional no biênio 2020/2021.

O plano tático será publicado até o dia 20/03, contendo as diretrizes do Estado do Espírito Santo em alinhamento com o Departamento, visando desenvolver, da melhor maneira possível, os projetos e as ações a fim de priorizar um serviço de excelência à população.