Superfoods: saiba o que são e o que podem fazer pelo seu cronograma capilar

Pexels Saiba o que são as superfoods





Alimentos como maracujá, mirtilo , óleo de amêndoas, Pitaya e Goji Berry, além de serem uma delícia, também fazem muito bem para o organismo, também ajudam a deixar a pele mais bonita. O mesmo pode ser feito pelos seus cabelos. Conhecidos como superfoods, esses alimentos de alta densidade nutricional e baixo teor calórico fornecem uma super dose de nutrientes para suas madeixas.





Quais os benefícios dos superfoods?

A técnica da Embelleze, Ana Regina Farias, explica que superfoods funcionam como uma verdadeira bomba de vitaminas. Cada ingrediente auxilia os fios em uma necessidade, conforme suas principais características, mas todos têm em comum a alta taxa de antioxidantes, que auxiliam no combate aos radicais livres e envelhecimento precoce. Eles podem ser adicionados ao cronograma capilar, auxiliando na hidratação, nutrição e reconstrução dos cabelos.

Como adicionar os superfoods ao cronograma capilar?

O cronograma capilar consiste em três etapas básicas: hidratação (para repor água e nutrientes essenciais), a nutrição (que ajuda a deixar os cabelos com mais brilho e macios) e a reconstrução. “A terceira etapa recupera a estrutura do fio, normalmente abalada em processos químicos, descolorações, tinturas ou até mesmo pelo excesso de processos mecânicos como a escovação e a exposição ao calor excessivo do secador e da chapinha”, explica a profissional.

Qual superfood indicado para cada fase do cronograma capilar?

Para a hidratação, o maracujá e o mirtilo são alimentos ideais, já que são ricos em oxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce. Eles também ajudam no controle da oleosidade, mantendo o couro cabeludo saudável e sem frizz.

Para nutrição do cabelo é recomendado o consumo do extrato de cacau, que tem propriedades hidratantes e antioxidantes, é rico em vitaminas e minerais. Ele nutre profundamente proporcionando maciez e brilho.

Para a reconstrução os aliados são a Pitaya, fonte de vitamina C (antioxidante), ômega 3 e 6, além de restaurar os fios devolvendo força e flexibilidade, principalmente aos cabelos descoloridos e quimicamente tratados. Também é recomendada a Goji Berry, rica em ácidos graxos, proteínas, aminoácidos, vitaminas C, E e do complexo B.

E lembre-se, é para comer, não pra colocar na sua máscara de tratamento!