Summit Êxito de Empreendedorismo chega ao fim com mais de 60 horas de conteúdo

Divulgação Summit Êxito de Empreendedorismo chega ao fim com mais de 60 horas de conteúdos gratuitos

Neste domingo (29), a segunda edição do Summit Êxito de Empreendedorismo , maior congresso de empreendedorismo do Brasil, chegou ao seu fim. O evento, que aconteceu totalmente online e foi gratuito, que teve como tema central ” Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação em uma sociedade disruptiva “.

Iniciado na última terça-feira (24), foram mais de 60 horas de transmissão, com 137 palestras ministradas por 137 empreendedores conferencistas.

O presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e idealizador do Summit Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz, fez um balanço positivo do Summit. “Conseguimos reunir em tempo recorde um time de empreendedores palestrantes que realmente entendem e vivem na prática os dilemas, os desafios e as vantagens de ser um empreendedor”, relatou.

“Atingimos um número expressivo de pessoas que acompanharam o evento e isso nos deixa muito felizes. O nosso objetivo é impactar o maior número de pessoas possível para que possamos transformar o nosso país, e não vamos descansar”, completou.

Todo o material já está disponível na plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo à disposição de todos. Porém, como novidade, na segunda quinzena de janeiro evento será reprisado com o título de Summit Êxito de Empreendedorismo 2020 – Revival .

A reprise ocorrerá com a realização de uma ampla campanha de marketing digital para atingir ainda mais pessoas com o conteúdo. “A ideia é ultrapassar mais fronteiras e transmitir uma mensagem de otimismo e possibilidades em consonância com o ano novo que estará iniciando”, disse, em nota, o Instituto .

Participaram do evento nomes do empreendedorismo nacional como o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol; o fundador do Banco BTG Pactual, André Esteves, o fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino; o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, José Roberto Marques; o fundador do O Primo Rico, Thiago Nigro; o empreendedor e autor do livro “Seja Foda!”, Caio Carneiro; o presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olympio Pereira; o criador da metodologia do Coaching Integral Sistêmico (CIS), Paulo Vieira; o palestrante, empreendedor e psiquiatra Roberto Shinyashiki; o fundador e CEO da Polishop, João Appolinário; o diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Celso Niskier; o hipnólogo e empreendedor Pyong Lee; entre outros grandes nomes.

A plataforma online do Summit Êxito de Empreendedorismo foi desenvolvida pela Edulabzz , edtech parceira do Êxito com soluções tecnológicas de ensino. Para quem perdeu o evento ou quer rever alguma apresentação é possível assistir todas as palestras no site www.institutoexito.com.br . Para ter acesso é necessário fazer um cadastro totalmente gratuito.