SUÍNOS/CEPEA: Valores de todos os produtos suinícolas estão em alta

Cepea, 16/02/2023 – Dos cortes ao animal vivo, os preços dos produtos suinícolas acompanhados pelo Cepea estão em forte movimento de alta nesta primeira quinzena de fevereiro. Segundo pesquisadores do Cepea, esse movimento está atrelado à demanda aquecida e à oferta restrita no mercado interno, sobretudo de animais em peso ideal para o abate. No mercado atacadista da carne, as cotações da carcaça acompanharam o movimento altista do animal vivo. Isso evidencia que a liquidez está elevada mesmo diante das recentes valorizações da proteína. Agentes consultados pelo Cepea esperam que a demanda pela carne siga aquecida nos próximos dias. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA