SUÍNOS/CEPEA: Preços do animal reagem em muitas regiões

Cepea, 10/02/2022 – Após registrarem quedas intensas por algumas semanas, os preços do suíno vivo reagiram nos últimos dias. Segundo pesquisadores do Cepea, esse recente movimento de recuperação, que vem sendo observado na maioria das regiões acompanhadas, está atrelado ao período de início de mês (recebimento dos salários por parte da população), que elevou, ainda que de forma tímida, a procura de frigoríficos por novos lotes de suínos para abate. Quanto ao mercado atacadista de carne, as reações nos preços não têm sido uniformes neste começo de mês, indicando que o incremento no consumo doméstico de carne suína com o início de fevereiro não tem sido generalizado. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)