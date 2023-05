SUÍNOS/CEPEA: Poder de compra do suinocultor avança em maio

Cepea, 18/05/2023 – As altas nos preços do suíno vivo posto na indústria e as quedas consecutivas nos valores dos principais insumos utilizados na nutrição do animal (milho e farelo de soja) vêm elevando o poder de compra do suinocultor nesta parcial de maio. Segundo levantamento do Cepea, a sustentação dos valores do animal vivo vem do aumento da procura por carne suína no início deste mês, que motivou frigoríficos a demandarem novos lotes de animais para abate. No mercado de milho, segundo a Equipe Grãos/Cepea, o desenvolvimento das lavouras de segunda safra está satisfatório, e estimativas oficiais seguem apontando colheita recorde do cereal em 2022/23. Nesse cenário, vendedores estão mais flexíveis nos valores de negociação, enquanto compradores postergam as aquisições, à espera de desvalorizações mais intensas. Quanto ao farelo de soja, ainda conforme a Equipe Grãos/Cepea, uma parte dos suinocultores e avicultores consultados pelo Cepea indica estar abastecida para médio prazo, ao passo que outra parcela sinaliza ter feito contratos longos, sem necessidade de adquirir novos volumes. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado