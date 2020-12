SUÍNOS/CEPEA: Menor demanda pressiona cotações do vivo

Cepea, 23/12/2020 – Ao contrário do esperado por agentes do setor para esse período do ano, os preços médios do suíno em dezembro apresentam forte queda frente aos do mês anterior, interrompendo sete meses de altas consecutivas. De acordo com pesquisadores do Cepea, a pressão vem da diminuição nas vendas internas, principalmente na primeira quinzena deste mês, movimento atípico para o período. De novembro para dezembro, as maiores desvalorizações do animal vivo, acima de 20%, ocorreram no Sudeste do País. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br