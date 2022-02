SUÍNOS/CEPEA: Janeiro é marcado por fracas vendas externas e internas

Cepea, 3/02/2022 – As vendas externas e internas de carne suína registraram baixo ritmo ao longo de janeiro. Segundo pesquisadores do Cepea, no front externo, portos de importantes parceiros comerciais, como a Rússia, congelam por conta do inverno, limitando a entrada de cargas. No caso da China, o país costuma adquirir maiores volumes no encerramento do ano em detrimento de janeiro, visando ter maior estoques para a comemoração do Ano Novo Chinês. No mercado brasileiro, as vendas fracas estiveram atreladas especialmente ao menor poder de compra da população, contexto que pressionou as cotações do animal vivo e da carne ao longo do mês. Além disso, a oferta elevada reforçou o movimento de baixa nos preços internos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)