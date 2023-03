SUÍNOS/CEPEA: Embarques apresentam bom desempenho em fevereiro

Cepea, 9/03/2023 – As exportações brasileiras de carne suína (incluindo produtos in natura e processados) registraram bom desempenho em fevereiro, influenciadas sobretudo pelos maiores envios a países asiáticos e da América do Sul. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), compilados pelo Cepea, foram exportadas 77,8 mil toneladas de carne suína no mês passado, recuo de 11,5% frente ao resultado de janeiro (devido ao menor número de dias úteis no mês), mas incremento de 11,4% na comparação com fevereiro de 2022. Quanto ao mercado interno, levantamento do Cepea mostra que os preços do suíno vivo recuaram na maioria das regiões, pressionados pela menor demanda de frigoríficos por novos lotes para abate. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

