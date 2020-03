SUÍNOS/CEPEA: Em fev, diferença entre preços das carnes suína e bovina é a maior da série

.

Cepea, 12/03/2020 – Os preços da melancia estiveram firmes na primeira semana de março nas lavouras do País. Segundo colaboradores do Hortifrúti/Cepea, a oferta está reduzida, permitindo a valorização da fruta pela segunda semana consecutiva. Além da falta de graúdas no Rio Grande do Sul e do início ainda lento da safrinha em Marília/Oscar Bressane (SP), agentes relatam menor volume também na Bahia. De acordo com produtores de Teixeira de Freitas (BA), mesmo com a maior área nesta segunda parte da safra, a colheita está sendo escalonada, para evitar acúmulos. Na semana passada, a melancia graúda (>12 kg) foi cotada a R$ 0,75/kg na Bahia, aumento de 33% frente à anterior. Em SP, a de mesmo calibre foi cotada a R$ 0,67/kg na primeira semana de colheita. Vale ressaltar que as chuvas na Bahia têm atrasado os carregamentos da fruta, o que também limita a oferta disponível para comercialização. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br