SUÍNOS/CEPEA: Demanda sustenta média de preços no Sudeste

Cepea, 9/06/2023 – O valor médio mensal do suíno vivo registrou leve avanço de abril para maio nas regiões acompanhadas pelo Cepea no Sudeste. Segundo levantamento do Cepea, a sustentação da média veio dos tímidos aumentos nos preços verificados no começo do mês, o que, por sua vez, esteve atrelado ao bom ritmo de vendas de carne naquele período. Já no Sul do País, os preços caíram de abril para maio. Com relação à proteína suína, apesar das boas vendas no período, a baixa liquidez e a oferta elevada resultaram em intensas quedas nos preços no encerramento de maio. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado