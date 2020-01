SUÍNOS/CEPEA: Cenário pode se manter positivo em 2020

Cepea, 03/01/2020 – A demanda por carne de frango deve seguir firme em 2020, cenário que pode sustentar as cotações da proteína ao longo do ano, segundo indicam pesquisadores do Cepea. A produção global da carne, por outro lado, deve aumentar 4% em 2020, de acordo com dados do USDA. A gradual recuperação econômica e a recente trajetória de alta nos preços das carnes bovina e suína tendem a favorecer o consumo doméstico da proteína de origem avícola. Já no mercado externo, os efeitos dos surtos de Peste Suína Africana (PSA), especialmente na China, devem continuar beneficiando as vendas da carne brasileira. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br